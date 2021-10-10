Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Фото: Евгений Самарин/Агентство Москва

В понедельник, 11 октября, в Москве ожидается облачная погода, без осадков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице со ссылкой на Росгидромет.

По информации синоптиков, в первый рабочий день ветер будет слабым.

"Ночью ожидается –2...0 градусов, в центре города – +2...+4 градуса. Днем температура поднимется до +11...+13 градусов", – говорится в сообщении.

Ранее синоптик спрогнозировал окончание бабьего лета в Центральной России после 12 октября. Вместе с понижением температуры уменьшится и уровень загрязнения атмосферы.

В четверг и пятницу будет пасмурная погода, а дневная температура не поднимется выше +10 градусов.

