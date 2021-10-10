В России выявили 28 647 случаев заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За последние сутки в России подтвердили 28 647 новых случаев коронавируса. Из них 2 421 (8,5%) протекали без клинических проявлений болезни, сообщает Оперштаб.
В Москва подтвердили 4610 случаев заражения инфекцией. В Санкт-Петербурге – 2822, в Московской области – 2026, в Самарской области – 687, в Нижегородской области – 641, в Воронежской области – 630, в Республике Башкортостан – 619, в Свердловской области – 558, в Пермском крае – 553, в Ростовской области – 529.
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 775 365 случаев заражения COVID-19. Наименьшие темпы прироста отмечены в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Калмыкии.
Также за последние сутки подтверждено 962 смерти. Наибольшее количество летальных исходов выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.
За весь период выписано в России выписали 6 858 119 пациентов с коронавирусом, 17 274 из них полностью излечились от инфекции за минувшие сутки.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 47,8 миллиона россиян. Оба компонента получили уже 42,4 миллиона человек.
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