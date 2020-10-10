Памятный знак, посвященный заседанию штаба Западного фронта, открыли в Подмосковье

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На территории дома отдыха Московского государственного университета имени Ломоносова в Подмосковье открыли памятный знак "Заседание штаба Западного фронта. Октябрь 1941 года", сообщили в пресс-службе вуза.

Знак посвящен проведению совещания командования Западного и Резервного фронтов с участием представителей Ставки верховного главнокомандования, на котором было принято решение о назначении Георгия Жукова командующим Западным фронтом и принят план обороны Москвы в осенне-зимний период 1941 года.

"Композиция стоит как раз на месте этого события. Мы общались со свидетелями этого совещания. Я благодарен всем, кто помогал в создании памятника. Это наш вклад в память о Великой Победе", – рассказал ректор МГУ Виктора Садовничего.

Заместитель министра обороны РФ Андрей Картополов отметил, что установка знака является особенным событием.

"Благодаря своим знаниям и опыту люди, которые изображены в бронзе, решили судьбу нашей страны. Фашисты сломали зубы об оборону, которую выстроили эти герои. Это настоящий знак народной памяти", – добавил он.

Ранее сообщалось, что два памятника и могилу поэта Сергея Есенина приведут в порядок в столице. Специалисты уже приступили к разработке проектов реставрации. В следующем году памятники отмоют и почистят. Предстоит устранить очаги коррозии на бронзе и покрыть памятники консервационным составом.