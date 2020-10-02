На Новодевичьем кладбище появился памятник художнику Илье Глазунову

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве на Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника народному художнику СССР Илье Глазунову и его жене Нине Виноградовой-Бенуа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств. Автором памятника выступил сын Глазунова Иван.

"Идея сделать надгробие моих родителей появилась давно. Новодевичье кладбище является особенным местом, ведь здесь цвет нации, науки, искусства. Это место, куда будут ходить и дети, и внуки, и правнуки, надеюсь", – отметил Иван Глазунов, который является ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Церемония, в которой приняли участие около 200 человек, началась с панихиды и освящения, которые провел епископ Серпуховской Роман, викарий Московской областной епархии.

Первая персональная выставка Ильи Глазунова состоялась в 1957 году в Центральном доме работников искусства в Москве. С 1978 года художник преподавал в Московском государственном художественном институте Сурикова, а в 1981 году организовал в столице Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства и стал его директором.

С 1986 году Глазунов был бессменным ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества, которой в 2009 году было присвоено его имя. Илья Глазунов умер 9 июля 2017 года.