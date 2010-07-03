Масштабная выставка работ Ильи Глазунова пройдет в Манеже в 2020 году

Масштабная выставка работ художника Ильи Глазунова пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

"Мы планируем летом следующего года сделать большую выставку, посвященную Илье Глазунову. Это очень большой и очень непростой проект. Он будет приурочен к 90-летию мастера", – рассказал Кибовский.

Он отметил, что выставку планировали организовать еще при жизни Ильи Глазунова, уточнив, что уже даже было получено согласие от художника. "Но, к сожалению, будем делать этот проект уже без него", – заявил Кибовский.

Согласно замыслу, экспозиция раскроет все личные качества художника. На выставке будут представлены его самые известные произведения, а также те, которые зрители еще не видели, они помогут зрителям прочувствовать внутренний мир художника.

Илья Сергеевич Глазунов – советский и российский художник-живописец. Родился 10 июня 1930 года в Ленинграде, пережил блокаду. По инициативе Ильи Сергеевича в 1987 году в Москве была создана Российская академия живописи, ваяния и зодчества, в которой обучают по специальностям "живопись", "скульптура", "реставрация и технология живописи", "архитектура", "история и теория изобразительного искусства".

Глазунов является автором произведений "Мистерия XX века" (1978), панно в штаб-квартире ЮНЕСКО "Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию" (1980), "Вечная Россия" (1988), "Рынок нашей демократии" (1999) и многих других известных картин.

