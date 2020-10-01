В центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру

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Памятник Гарри Поттеру появился в центре британской столицы, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Статуя, изображающая 11-летнего волшебника из первого фильма поттерианы, установлена на площади Лестер-сквер в Лондоне, где уже есть изваяния восьми популярных киногероев: медвежонка Паддингтона, Мистера Бина, Бэтмена, Мэри Поппинс и других.

Ранее актер Дэниэл Рэдклифф сообщил, что готов вернуться к роли Гарри Поттера, но со своими условиями. Он заявил, что не хотел бы работать вместе с писательницей Джоан Роулинг, по произведениям которой были сняты фильмы о Гарри Поттере. Дело в том, что Рэдклифф был крайне недоволен критикой писательницей трансгендеров.