Москвичи чаще стали заказывать еду ночью – Delivery Club

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Москвичи стали чаще заказывать еду ночью, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса доставки еды Delivery Club.
Такая же тенденция наблюдается среди жителей Санкт-Петербурга. Результаты исследования базируются на анализе заказов, которые сделали пользователи приложения с 22:00 до 3:00. В Delivery Club сравнили средние ежемесячные показатели за январь-сентябрь 2020 года и данные от прошлогодних показателей.
В сервисе сообщили, что среднее количество ночных заказов в 2020 году выросло в два раза по сравнению с прошлогодними показателями.
"Это вызвано тремя основными факторами. Первый – рост количества ресторанов на платформе, работающих после 22 часов. Второй – увеличение времени работы собственной службы доставки. Третий – динамичный образ жизни горожан", – заявили в Delivery Club.
В сервисе также исследовали географию районов, где чаще всего оформляются заказы ночью. Сообщается, что большая часть доставок в это время суток происходят за пределами Третьего транспортного кольца.
Первое место по ночным заказам занимает Пресненский район, второе – Тропарево-Никулино, третье – Марьино, отметили в Delivery Club. В список районов с наиболее частыми доставками в это время суток также вошли Хорошево-Мнёвники, Раменки, Тверской, Басманный, Выхино-Жулебино, Можайский и Таганский.
В сервисе подчеркнули, что даже принятые в связи с коронавирусом ограничения не смогли замедлить динамичный стиль жизни москвичей.
"Несмотря на то, что большинство жителей больших городов до сих пор работает удаленно и вынуждено проводить время дома, тренд на потребление еды ночью остается неизменным. При этом меняются потребительские предпочтения: жители больших городов все чаще заказывают полезную еду и кулинарию", – отметили в Delivery Club.
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