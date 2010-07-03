В России отзывают из обращения таблетки от язвы "Ранитидин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С полок российских аптек исчезнет противоязвенный препарат "Ранитидин". Решение об изъятии из обращения принял Росздравнадзор.
В лекарстве выявили примесь N-нитрозодиметиламина (NDMA).
"Росздравнадзор сообщает о решении производителя инициировать процедуру отзыва из обращения лекарственного средства "Ранитидин, таблетки покрытые оболочкой"..., в связи с решением специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности", – указывается на сайте ведомства.
"Ранитидин" предназначен для лечения и профилактики язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, изжоги, связанной с гиперхлоргидрией, гиперсекреции желудочного сока, эрозивного эзофагита, синдрома Золлингера-Эллисона, системного мастоцитоза. Препарат блокирует гистаминовые H2-рецепторы париетальных клеток слизистой оболочки желудка.
Ранее сообщалось, что Европейское общество кардиологов выяснило, что использование ряда препаратов, применяемых при высоком давлении и стенокардии, может вызывать внезапную остановку сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
В феврале Росздравнадзор уже изъял из продажи два препарата, которые могут навредить нормальной работе сердца, – "Эреспал" и "Эпистат". После приема препаратов рисунок ЭКГ становится неравномерным и волнообразным. Лекарство увеличивает риск нарушения сердечного ритма в форме полиморфной тахикардии и возникновения состояний, несовместимых с жизнью.
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