Из законопроекта о контрсанкциях планируют убрать упоминание лекарств

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Из законопроекта о контрсакнциях уберут формулировки, касающиеся конкретной продукции, рассказал вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Так документ должны доработать ко второму чтению.

Политолог Екатерина Шульман опубликовала вариант измененного документа на своей странице на Facebook. "Запрет или ограничение ввоза на территорию России продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства или производителями которых являются организации, находящиеся в под юрисдикцией недружественных государств…", – приводит "Газета.ру" цитату из документа. В первом чтении его примут на следующей неделе.

Разработкой списка препаратов, попадающих под санкции, займутся Минздрав и ведомственные эксперты, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал. Когда список будет готов, его рассмотрят. Если стопроцентных аналогов не будет, то препараты запрещать не будут, пояснил Фургал. Все лекарства, которые жизненно необходимы, продолжат поступать из США и других стран, заключил он.