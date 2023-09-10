10 сентября, 22:39Общество
МЧС предупредило москвичей о тумане до утра понедельника
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Туман с ухудшением видимости до 200–700 метров прогнозируется в столице в ближайшие два, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.
По данным Росгидромета, туман сохранится до 09:00 понедельника, 11 сентября. МЧС призвало автомобилистов значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.
Аналогичное предупреждение сделали в Дептрансе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что бабье лето придет в Москву и Центральную Россию уже на следующей неделе, температура может достигнуть 23 градусов.
Синоптик рассказал, что с 12 по 14 сентября жителей Москвы ожидает зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летней температурой.
Синоптики заявили, что 35% лета в Москве были дожди
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