МЧС предупредило москвичей о тумане до утра понедельника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман с ухудшением видимости до 200–700 метров прогнозируется в столице в ближайшие два, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.

По данным Росгидромета, туман сохранится до 09:00 понедельника, 11 сентября. МЧС призвало автомобилистов значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.

Аналогичное предупреждение сделали в Дептрансе.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что бабье лето придет в Москву и Центральную Россию уже на следующей неделе, температура может достигнуть 23 градусов.

Синоптик рассказал, что с 12 по 14 сентября жителей Москвы ожидает зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летней температурой.

Синоптики заявили, что 35% лета в Москве были дожди