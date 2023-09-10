В ферментированном чае нашли вещество, полезное для страдающих диабетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вещество тебаурин из темного чая может быть полезен при диабете. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование китайских ученых, опубликованное в журнале Nutrients.

Биоактивный компонент темного китайского чая теабраунин повышает чувствительность к инсулину в скелетных мышцах и снижает уровень глюкозы в крови натощак. Помимо этого, недавнее исследование ученых из Цзинаньского университета показало, что это вещество способствует росту полезных кишечных бактерий.

Ученые проводили эксперименты на клетках. Они подтвердили, что теабраунин нетоксичен для клеток, в том числе и в высоких концентрациях. Эксперимент показал, что обработка теабраунином снизила уровень активных форм кислорода, повреждающих клетки, в митохондриях – структурах, отвечающих за выработку клеточной энергии. Это привело к ослаблению окислительного стресса в клетках. Кроме того, теабраунин замедлял работу молекулы HMGCR, участвующей в синтезе холестерина.

Диабет является серьезной проблемой современного общества. По оценкам Международной диабетической федерации, к 2035 году будет зарегистрировано более 592 миллионов случаев диабета. Сахарный диабет второго типа становится все более распространенным метаболическим заболеванием, часто связанным со сниженной чувствительностью клеток к инсулину.

Ранее врач Евгений Арзамасцев рассказал о том, что сладкий чай является самым опасным для здоровья. По его словам, если человек употребляет такой чай постоянно, в течение дня, то это очень незаметно может привести к развитию как избыточного веса, так и к нарушению углеводного обмена, того же сахарного диабета.



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