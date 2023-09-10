Москвичам рассказали о погоде 10 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 10 сентября, в столице и области прогнозируется переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье – от 17 до 12 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

В ближайшие дни в Москве ожидается облачная погода и до 22 градусов тепла. Синоптики заявляют, что осадков в начале следующей недели не предвидится.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в середине сентября температура воздуха в столице опустится до 8–13 градусов. Температура начнет снижаться уже в следующую пятницу, 15 сентября. Столбики термометров в этот день будут показывать 15–20 градусов, вероятно выпадение осадков.



Синоптики рассказали, когда в столицу придет бабье лето