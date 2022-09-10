Более 308,4 миллиона тестов на COVID-19 провели в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 308,4 миллиона тестов на коронавирус провели в России. Об этом сообщается в телеграм-канале стопкоронавирус.рф.

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 308,4 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", – говорится в публикации.

Отмечается, что за последние сутки проведено 225 тысяч тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков остаются 1 148 человек.

Ранее сервис аналитики и прогнозирования ETNA рассчитал сроки окончания текущей волны коронавируса в России.

Умеренный сценарий предусматривает окончание шестой волны в период с 3 по 9 октября. Согласно данному ходу событий, в настоящее время в РФ наблюдается пик заболеваемости.

По оптимистичному сценарию РФ также находится на пике заболеваемости, однако спад предполагается быстрый, волна завершится 10–15 сентября. Пессимистичный сценарий предусматривает пик 27 сентября – 2 октября с завершением в ноябре.