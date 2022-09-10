За сутки в РФ выявили 53 486 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России выявили 53 486 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве – 6 325, Санкт-Петербурге – 3 427, Нижегородской области – 1 854, Подмосковье – 1 801, Самарской области – 1 769.
Число госпитализаций составило 3 977, что на 9,8% больше показателя предыдущего дня. Рост госпитализаций наблюдается в 47 регионах, а снижение – в 31 субъекте.
От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 97 человек. Между тем после прохождения лечения выздоровели 46 023 пациента.
Впервые с начала пандемии суммарное число выявленных случаев COVID-19 превысило 20 013 781. Благополучно перенесли болезнь за этот период 19 023 718 россиян.
Ранее Росстат сообщил, что смертность от коронавируса в России снизилась в июле этого года на 95,1% по сравнению с прошлым годом. Так, в июле был зафиксирован 1 961 летальный исход от COVID-19, причем только в 358 случаях вирус указывался в качестве основной причины смерти.
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