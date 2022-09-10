Кофе и сыр стали одними из самых популярных продуктов среди россиян

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Кофе и сыр стали одними из самых популярных продуктов у россиян прошедшим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский Стандарт".
Кроме того, в топ-5 востребованных продуктов вошли хлеб, мясо и молоко. Вместе с тем общая сумма трат на хлеб выросла на 3% относительно прошлого года, молока – на 6%. При этом показатели мяса и кофе с сыром снизились на 12% и 6% соответственно.
В категории "Средства гигиены" популярными стали мыло, салфетки, туалетная бумага, шампунь и крем. Сумма трат на туалетную бумагу прошедшим летом выросла на 44%, на мыло – на 12%, салфетки – на 8%, а шампунь – на 6%. При этом сумма трат на крем уменьшилась на 24% по сравнению с прошлым годом.
Ранее ресторатор Андрей Третьяков заявил, что рестораны в России не могут найти на рынке картофель, из которого обычно готовят популярную картошку фри. По его словам, россияне скоро ощутят этот дефицит, который нужно будет просто переждать. Однако стоит подготовиться к длительным перерывам в поставках, добавил он.
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