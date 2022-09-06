Россиянам рассказали о новой крупе фрике

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Известная в гастрономических кругах Ближнего Востока крупа фрике является полезным продуктом, считает бренд-шеф кафе "Хлеб Насущный" Евгений Василенко. По его словам, зерна крупы богаты клетчаткой. Продукт может обрести популярность среди россиян, считает повар.

"Некоторые называют фрике суперфудом – и совсем не зря. Считается, что эта ближневосточная крупа весьма полезна, поскольку содержит не только клетчатку, что само по себе хорошо, но и множество различных микроэлементов", – поделился Василенко в разговоре с "Газетой.ру".

Повар добавил, что подобный продукт малоизвестен в России, но уже обрел популярность в США и Европе. Крупу производят из молодой пшеницы, которую перед обработкой обжигают на небольшом огне. Повар сравнил фрике с диетическими киноа и фарро. Купа достаточно долго готовится, а также имеет низкий гликемический индекс, подчеркнул бренд-шеф.

Ранее россиянам рассказали о том, как предотвратить появление насекомых в крупах. Специалисты порекомендовали хранить продукты в прохладном, темном и проветриваемом месте. После покупки крупу следует пересыпать в стеклянную или деревянную тару.

Также эндокринолог проинформировал, что людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше не употреблять гречку. В продукте содержатся сложные углеводы, из-за которых организм может неадекватно воспринимать подобную крупу.