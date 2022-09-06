Россиянам рассказали о новой крупе фрике

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Известная в гастрономических кругах Ближнего Востока крупа фрике является полезным продуктом, считает бренд-шеф кафе "Хлеб Насущный" Евгений Василенко. По его словам, зерна крупы богаты клетчаткой. Продукт может обрести популярность среди россиян, считает повар.
"Некоторые называют фрике суперфудом – и совсем не зря. Считается, что эта ближневосточная крупа весьма полезна, поскольку содержит не только клетчатку, что само по себе хорошо, но и множество различных микроэлементов", – поделился Василенко в разговоре с "Газетой.ру".
Повар добавил, что подобный продукт малоизвестен в России, но уже обрел популярность в США и Европе. Крупу производят из молодой пшеницы, которую перед обработкой обжигают на небольшом огне. Повар сравнил фрике с диетическими киноа и фарро. Купа достаточно долго готовится, а также имеет низкий гликемический индекс, подчеркнул бренд-шеф.
Ранее россиянам рассказали о том, как предотвратить появление насекомых в крупах. Специалисты порекомендовали хранить продукты в прохладном, темном и проветриваемом месте. После покупки крупу следует пересыпать в стеклянную или деревянную тару.
Также эндокринолог проинформировал, что людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше не употреблять гречку. В продукте содержатся сложные углеводы, из-за которых организм может неадекватно воспринимать подобную крупу.
"Жизнь в большом городе": крупы и каши
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: