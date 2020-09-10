В России продлили выплаты соцработникам и безработным за работу с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране продляется срок действия программы выплат социальным работникам и безработным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы кабмина, правительство выделит на выплаты соцработникам 2 миллиарда рублей. На поддержку людям, оказавшимся без работы, перечислят 35 миллиардов рублей.

"На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей, большая часть этих средств уже использована. Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 миллиардов рублей", – объявил на заседании правительства Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что власти продолжают наблюдать за ситуацией на рынке труда. На денежные выплаты могут рассчитывать все официально зарегистрированные безработными граждане вне зависимости от региона.

Мишустин также призвал власти контролировать процесс непосредственно перечисления средств адресатам, чтобы деньги доходили своевременно.

В начале сентября глава кабмина подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Средства перечислят сотрудникам организаций, подведомственным Минздраву, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.

Ранее стало известно, что в России появился новый вид страховки, защищающий на случай увольнения по соглашению сторон или непродления трудового контракта. В число рисков также включены несоответствие занимаемой должности и провал испытательного срока.

