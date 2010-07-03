Кузнецова предложила амнистировать женщин и несовершеннолетних

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Амнистию для несовершеннолетних и некоторых категорий женщин предложила провести детский омбудсмен Анна Кузнецова. Об этом говорится на ее сайте.

Речь идет о лицах, осужденных по нетяжким статьям. Кузнецова предложила освободить от наказания либо сократить срок отбывания наказания осужденным за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, беременным женщинам, женщинам, которые являются единственными и (или) многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.

"Я не раз посещала воспитательные колонии, СИЗО, общалась с несовершеннолетними. Конечно, нахождение в местах лишения свободы накладывает на них свой отпечаток, об этом говорят и сами сотрудники колоний, изоляторов. Поэтому необходимо снизить на несовершеннолетних негативное влияние, которое может быть получено в условиях заключения", – рассказала уполномоченный.

Предыдущая крупная амнистия прошла в России в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы. Тогда под амнистию попали более 220 тысяч человек, большая часть из которых была осуждена условно.

Под амнистию 2015 года подпали пенсионеры, инвалиды, беременные, женщины с детьми, несовершеннолетние, чернобыльцы, а также полицейские и военные, принимавшие участие в боевых действиях. Освобождали от наказания впервые осужденных, чей срок лишения свободы не превышал пять лет.

Во ФСИН рассказали о самых распространенных преступлениях среди несовершеннолетних. Оказалось, что чаще всего за решетку попадают подростки, которые связываются с наркотиками (16,2%). Также несовершеннолетние отбывают наказание за кражу (12,8%), изнасилование (12,5%), грабеж (11,9%), разбой (10,8%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (9,2%), убийство (8,9%) и прочие преступления (9,3%).

