Герой России Шкаплеров ответил на вопросы жителей Северного Тушино в Звездном городке

Фото: из личного архива А.Н.Шкаплерова

В пятницу, 9 августа, жители района Северное Тушино смогли посетить Звездный городок, расположенный в 25 километрах от Москвы. О том, как проходит подготовка к полету в космос им рассказал летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров, передает Агентство "Москва".

Как уточняется, в Звездном городке, в закрытом поселении исторически готовят космонавтов страны.

"История знаменитого, но при этом засекреченного объекта уходит в 1961 год, когда сюда передислоцировался отряд космонавтов, до этого пребывавший в поселке Чкаловский. Кстати, имя "Звездный" поселению сначала дали жители этих мест, и только позднее название стало официальным. Со временем городок разрастался, но суть оставалась неизменной: это место жизни и работы космонавтов, ученых, а рядом, в самом поселке живут их семьи и дети", – говорится в материале.

Сообщается, что до 90-х годов местоположение Звездного городка держали в тайне. Теперь легендарный объект доступен для туристов и вызывает всеобщий интерес.

Общаясь с гостями, Шкаплеров, рассказал им множество интересных фактов, разговор получился живым. Москвичи из первых уст узнали про устройство космических кораблей "Союз" и увидели эти летательные аппараты воочию. Узнали и о том, как в условиях Земли космонавты готовятся к выходу в открытый космос. Поняли, что такое центрифуга, и как Центр подготовки космонавтов проводит испытания претендентов.

Москвичи хотели знать, как устроен быт космонавтов, чем они питаются и как работают, и каким образом можно прожить полгода в невесомости. Шкаплеров, совершивший четыре космических полета и трижды выходивший в открытый космос, с удовольствием ответил на все вопросы.

"Я много общаюсь с жителями столицы самых разных возрастов и вижу огромный интерес, с которым москвичи относятся к истории развития российской космонавтики. Возможно, эта встреча окажется для кого-то из участников определяющей при выборе будущей профессии", – отметил Шкаплеров.

На прошлой встрече с жителями района Северное Тушино Шкаплеров рассказал, что столичное среднее профессиональное образование отвечает на запросы экономики и выпускает высококвалифицированных специалистов по десяткам разных профессий. По его словам, именно практическая сторона обучения позволяет заинтересовать молодежь.

