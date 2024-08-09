Антон Шкаплеров: столичные колледжи делают акцент на практику

Фото: Виталий Шабуров

Столичное среднее профессиональное образование отвечает на запросы экономики и выпускает высококвалифицированных специалистов по десяткам разных профессий. Об этом на встрече с жителями района Северное Тушино рассказал летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров.

"Мы все видим, что профобразование в Москве становится престижным. С одной стороны, молодые люди, выбирающие популярные профессии, видят, что образовательные программы опираются на актуальные запросы работодателей и профессиональных ассоциаций. С другой, учащиеся могут уже на первом курсе погрузиться в профессиональную среду: практические занятия составляют более чем две трети учебных программ и проходят под руководством опытных наставников", – отметил он.

По его словам, именно практическая сторона обучения позволяет заинтересовать молодежь будущей профессией, а посещение самих предприятий дает возможность понять, в каких условиях они будут работать в будущем. Многие московские компании являются партнерами столичных колледжей не только на бумаге, но активно участвуют в обучении молодых специалистов.

"На сегодняшний день в Москве открыты современные учебные площадки для практической работы, которые расположены рядом с потенциальными работодателями. Это дает возможность каждому учащемуся почувствовать свою сопричастность большому делу, увидеть, как он сам может использовать свои умения и знания", – сказал Шкаплеров.

Центр "Профессии будущего" предлагает более 2 тысяч вариантов оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов Москвы. Лидерами по количеству предложений стали компании в области информационных технологий и телекоммуникаций. В этой сфере работодатели ищут аналитиков данных, программистов, разработчиков и специалистов по информационной безопасности.

