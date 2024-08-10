Температура воздуха в Москве в воскресенье понизится на 4–5 градусов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 11 августа, опустится на 4-5 градусов. В столице прогнозируются дождь, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"В воскресенье ожидается дождливая погода, воздушные массы будут перемещаться с севера. Облака плотные, они не будут пропускать солнечную энергию, поэтому температура понизится на 4–5 градусов, вместо 23–26 будет 19–21 градус", – объяснил эксперт.

По словам специалиста, небольшое похолодание связано и с тем, что 11 августа через территорию Москвы будет проходить холодный фронт.

При этом в субботу, 10 августа, в первой половине дня воздух прогреется до 23–25 градусов. На юге столичного региона температура может достигнуть и 26 градусов. Однако во второй половине дня пронозируются осадки, которые будут усиливаться к ночи. В Московской области ожидается гроза, ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

Метеоролог обратил внимание, что такая температура соответствует климатической норме последнего летнего месяца.

Между тем понедельник в столице может стать самым холодным 12 августа с начала века. Температура воздуха понизится до 14–19 градусов. Эти показатели характерны для сентября. В августе такое похолодание бывает в среднем не чаще 1 раза в 5–7 лет.