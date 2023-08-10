Эксперт объяснил, почему мужчинам опасно носить телефон в карманах брюк

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Мобильные телефоны способны влиять на качество спермы мужчин и возможность зачатия ребенка, поэтому их не рекомендуется носить в карманах брюк. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на уролога-андролога Владлена Петрищева.

"Повреждающее действие может быть связано с термальным эффектом. Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья. <...> Также опасность может быть связана с увеличением продукции активных форм кислорода (свободных радикалов), которые способны повреждать спермальную ДНК", – объяснил Петрищев.

Вместо этого уролог-андролог предложил носить телефон в нагрудном кармане. По его мнению, это безопасно для фертильности.

Как добавил эксперт, органы мошонки расположены снаружи тела мужчины, поскольку им требуется более низкая температура. В связи с этим Петрищев также предостерег мужчин от расположения работающего ноутбука рядом с органами мошонки. Это значительно снижает подвижность половых клеток и увеличивает повреждение спермальной ДНК, резюмировал врач.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что ношение телефона в кармане одежды может привести к проблемам со здоровьем, включая нарушение ритма сердца. Он посоветовал не держать телефон в нагрудном кармане, а также в кармане брюк. Наименее опасным местом для телефона, по словам Кондрахина, является карман куртки.

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