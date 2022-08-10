В России подали более 19 тыс заявлений для участия в ДЭГ

14:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На участие в дистанционном электронном голосовании подали 19 505 заявлений. Через систему "Мобильный репортер" изъявили желание проголосовать 29 236 человек. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Известно, что ДЭГ пройдет в 7 регионах РФ – Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях. Участники, которые заранее подали заявления на дистанционное голосование, смогут заполнить бюллетени на специальном портале. Москвичи, в свою очередь, смогут проголосовать онлайн на портале mos.ru.
При этом у людей, которые будут находиться в день голосования не по месту прописки, есть возможность сделать выбор через систему "Мобильный репортер". Для этого необходимо заранее подать заявление.
По словам Памфиловой, спекуляции на тему ДЭГ продолжаются.
"Некоторые требуют вообще запретить, ну такой "большевизм" в чистом виде. Вам не нравится – ну "идите лесом", грубо говоря. Почему же вы хотите лишить права тех, кому нравится, кто это признал, признает, понимает, доверяет и хочет использовать?" – подчеркнула глава ЦИК.
Ранее Памфилова заявила об отсутствии жалоб по избирательным кампаниям в регионах. При этом ЦИК постоянно держит руку на пульсе, внимательно отрабатывая все обращения по всем уровням выборов, сообщила она.
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