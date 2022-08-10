За сутки в Москве выявили 8 608 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За сутки в Москве подтвердили еще 8 608 случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Отмечается, что это максимальная цифра с 17 февраля, когда было выявлено 9 705 инфицированных.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 877 323 случая коронавируса. За последние 24 часа скончались 18 человек. С начала пандемии умерли 44 618 человек. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 6 022, до 2 651 404.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России является относительно стабильной.

При этом эксперт не исключила, что в течение теплого времени года могут регистрироваться подъемы и спады заболеваемости, особенно если в РФ придет какой-либо новый вариант COVID-19.

