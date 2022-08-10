Эксперт оценил предложение ограничить использование курьерами мобильных телефонов

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Использование курьерами служб доставки мобильных телефонов при движении на электросамокатах должно регламентироваться на уровне компании, в которой они работают, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Инициатива понятна. Эта забота о безопасности и самих курьеров, и пешеходов. С другой стороны, мне кажется, что попытка регламентировать все действия или малейшие отклонения от нормы на уровне Государственной думы – это несколько странно", – сообщил он в беседе с RT.

Моржаретто подчеркнул, что подобные запреты, а также наказания за их нарушение должны быть прописаны в правилах компании.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам сервисов доставки пользоваться телефонами без специальных креплений во время движения на электротранспорте.

По словам парламентария, курьеры являются одной из главных категорий, использующих электросамокаты. При этом передвигаются они на значительной скорости по пешеходным зонам.

Однако при передвижении на данном виде транспорта курьеры часто используют телефон без специальных удерживающих средств для изучения маршрута, звонков клиентам, что создает угрозу безопасности для других пешеходов.

