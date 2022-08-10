Эксперт назвал истинные причины лени

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Физическое и моральное истощение организма, сопротивление, личностный компонент и общее состояние могут стоять за низкой эффективностью человека, заявил специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

"Действительно, ничего не делая, крайне трудно добиться высоких результатов, сколотить состояние, завести новых друзей и даже можно растерять старых. Стереотипное восприятие часто объясняет это тем, что человек просто ничего не хочет. Однако такого не бывает – за любой проблемой с мотивацией всегда кроется конкретная причина либо совместное влияние нескольких факторов", – рассказал он Агентству "Москва".

По словам эксперта, стресс на работе, тяжелые физические нагрузки, глубокое участие в процессе забирают энергию и не оставляют сил на истинные интересы человека.

Во избежание неприятных эмоций некоторые предпочитают ничего не делать. При этом при выходе лени за условные рамки Хакимов рекомендует разобраться в себе и в причинах такого состояния.

Психолог подчеркнул, что лень не всегда является негативным явлением.

"Иногда это просто удобный момент для снятия напряжения, избавления от текущих тягот и способ восстановить силы. Если же в ней начинает преобладать нездоровый компонент, то это сигнал задуматься, тем ли делом человек занимается и что кроется за этим феноменом", – заключил он.

Ранее доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов (РУДН), психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев сообщил, что дефицит света может стать причиной депрессии и лени как одного из ее симптомов.

Он отметил характерность данных симптомов для северных регионов РФ, так как там длительная зима и полярная ночь.