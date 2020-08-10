Роспотребнадзор присоединился ко Всемирной неделе ношения масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Роспотребнадзор присоединился к акции в социальных сетях, посвященной Всемирной неделе ношения масок. Об этом говорится на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре напомнили, что глобальная некоммерческая организация Pandemic Action Network предлагает всем желающим поддержать акцию, опубликовав свои фото и видео в маске в социальных сетях с хештегами #worldmaskweek и #всемирнаянеделямасок.
Участников также просят отмечать аккаунт @pandemicactionnetwork. В ведомстве отметили, что намерены продублировать все фотографии у себя в социальных сетях, чтобы попасть к ним на страницы нужно к уже имеющимся хештегам и отметке добавить @rospotrebnadzor.official.
Горожанам еще раз напомнили, что маска должна как можно ближе прилегать к лицу. Если маска многоразовая, то ее нужно стирать в воде с температурой не ниже 60 градусов, а после прогладить утюгом, подчеркнули в ведомстве. Перед надеванием и после снятия маски нужно обязательно мыть руки или обрабатывайть их антисептиком.
Всемирная неделя ношения масок стартовала 7 августа. Представитель Pandemic Action Network в России Владимир Мельников отмечал, что акция была организована, чтобы напомнить общественности еще раз, что ношение масок вместе с регулярным мытьем рук и соблюдением социальной дистанции помогут снизить число заболевших коронавирусом.
Ранее московский метрополитен начал образовательную кампанию, посвященную профилактике коронавируса. Сотрудники метро Москвы напоминают, что необходимо иметь при себе и носить средства индивидуальной защиты. Кроме того, столичные жители должны соблюдать социальную дистанцию не менее чем 1,5 метра. Также москвичам напомнили о важности регулярной дезинфекции рук.
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