Переменная облачность и небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность установится в Москве и Подмосковье в понедельник, 10 августа. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

По данным синоптиков, в столице ожидается жаркая погода. При этом не исключена вероятность локальных дождей.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов, по области – 22–27 градусов", – рассказали специалисты.

Отмечается, что днем будет дуть северный ветер с порывами до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит порядка 50 процентов.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе в Москве ожидается дождливая погода. Со среды по пятницу в городе прогнозируется ощутимое понижение температуры.

Так, понедельник станет последним теплым днем в столице. В связи с этим ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о завершении купального сезона в Москве.