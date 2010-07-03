Бесплатные автобусы запустили в районе закрытых станций Некрасовской линии метро

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два компенсационных автобусных маршрута заработали в районе закрытых станций "Косино" и "Улица Дмитриевского" Некрасовской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает официальный аккаунт ГУП "Мосгортранс" в Twitter.

"К станциям метро "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" ходят автобусы: номер 841 – от метро "Выхино" и номер 885 – от метро "Новокосино", – сообщили в ведомстве.

Движение поездов между станциями "Косино" и "Улица Дмитриевского" было сегодня временно прекращено. Об этом сообщал официальный аккаунт Московского метрополитена в Twitter.

"Принято решение раньше начать ночное технологическое окно для проверки инфраструктуры на Некрасовской линии метро в связи с продолжительным дождем", – рассказали в ведомстве.

Ранее на Некрасовской линии метро были увеличены интервалы движения поездов. Специалисты осматривали перегон между станциями "Косино" и "Улица Дмитриевского" после сильных осадков в столичном регионе.