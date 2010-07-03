Интервалы движения на Некрасовской линии метро были увеличены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда на Некрасовской линии Московского метрополитена шли с увеличенными интервалами из-за дополнительной проверки тоннеля после дождя. Об этом сообщает пресс-служба метро, передает Агентство "Москва".

"Специалисты метрополитена провели дополнительную проверку в тоннеле Некрасовской линии после дождя. В связи с этим на Некрасовской линии были кратковременно увеличены интервалы движения поездов", – сказано в сообщении.

Специалисты осмотрели перегон между станциями "Улица Дмитриевского" и "Косино" после сильных осадков в Москве.

Угроз движения поездов и пассажиров не выявлено. Движение на Некрасовской линии ввели в график, сейчас поезда курсируют в штатном режиме.

Ранее столичное управление МЧС предупредило москвичей, что с 18:00 часов 9 августа до 9:00 10 августа в Москве ожидается усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Поэтому горожанам посоветовали обходить шаткие конструкции, не парковать машины под деревьями и не прятаться у стен домов.

