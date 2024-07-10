Юрист Рыбченко: костер на дачном участке грозит штрафом в 20 тыс рублей

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Штраф от 10 до 20 тысяч рублей грозит за костер на дачном участке в летний период, рассказал Москве 24 руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

По его словам, правительство каждого региона может на определенный период устанавливать особый противопожарный режим.

"Например, в Московской области он ежегодно действует с конца весны до начала осени. Разжигать костры и готовить на открытом огне в это время нельзя", – пояснил эксперт.



Ваге Рыбченко руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Однако готовить еду на углях в данный период можно. Но при этом надо обязательно соблюдать действующие правила пожарной безопасности, а именно – отступать расстояние минимум пять метров от любого рода построек и деревьев.

За несоблюдение данных требований могут привлечь к ответственности по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ: для физических лиц это штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, предупредил юрист.

Ранее стало известно, что в Москве может быть объявлен высокий класс пожароопасности. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, из-за погоды к концу текущей недели "прогнозируется уже четвертый, пятый класс".