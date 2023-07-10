В Госдуме подтвердили возможность увеличить МРОТ вдвое к 2030 году

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К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может объективно быть увеличен вдвое, заявила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"По решению президента МРОТ неоднократно повышался в течение 2021, 2022 годов. К 2024 году МРОТ увеличится на 18,5%", – сказала Бессараб.

При этом, по ее мнению, МРОТ к 2030 году объективно может быть увеличен вдвое. Как подчеркнула депутат, это повысит доходы всех слоев населения. Она спрогнозировала, что рост МРОТ также способствует изменению в экономике и приведет к увеличению спроса.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что МРОТ должен вырасти вдвое к началу следующего десятилетия. При этом для увеличения МРОТ государству понадобится порядка 2,4 триллиона рублей, заявили в Центральном экономико-математическом институте РАН.

Эксперты подчеркнули, что данную сумму можно собрать при помощи прогрессивного налогообложения или прибегнуть к Фонду национального благосостояния страны, из которого она будет изъята.

Минтруд представил проект увеличения МРОТ на 18,5% в 2024 году