Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В воскресенье, 10 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в Москве составит +28...+30 градусов, в Подмосковье – +25...+30 градусов. Ветер будет юго-восточного направления с порывами до 17 метров в секунду.
"Местами гроза. <...> Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 45%", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что в Московском регионе сохранится довольно жаркая погода. Температурный фон будет на 3–5 градусов выше климатической нормы.
В Москве и области действует желтый уровень погодной опасности. По прогнозам метеорологов, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Городские службы готовы к работе в условиях непогоды. На улицах столицы организовано дежурство бригад и спецтехники Мосводостока. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.
В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят дополнительное информирование отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях.
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
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