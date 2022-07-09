Городские службы Москвы готовы к работе в условиях непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Городские службы готовы к работе в условиях непогоды, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Там уточнили, что на улицах города организовано дежурство бригад и спецтехники Мосводостока. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят дополнительное информирование отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях.

Горожан призвали быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В городе может выпасть до 20 миллиметров осадков. В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и грозы. Период действия предупреждений в Москве – с 10:00 субботы, 9 июля, до 22:00 воскресенья, 10 июля. По прогнозам синоптиков, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В Московской области предупреждения действуют с 09:00 9 июля до 21:00 10 июля.

Температура воздуха в столице составит +24...+26 градусов, в Подмосковье – +22...+27 градусов. Относительная влажность воздуха – около 45%.