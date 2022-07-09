До 20 мм осадков может выпасть в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики предупредили о сильном дожде с грозой, который обрушится на Москву в субботу. В городе может выпасть до 20 миллиметров осадков, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Порывы ветра будут достигать 15 метро в секунду, а воздух при этом прогреется до 26 градусов. В то же время в некоторых районах столицы дождь может быть кратковременным.

В непогоду пешеходам советуют обходить опоры линий электропередачи, деревья и шаткие конструкции. Переждать грозу лучше в помещении. Дома следует выключить электроприборы.

Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров. Сильный ветер может затруднить движение и повысить вероятность образования заторов и ДТП.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и грозы. Период действия предупреждений в Москве – с 10:00 субботы, 9 июля, до 22:00 воскресенья, 10 июля. По прогнозам синоптиков, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В Московской области предупреждения действуют с 09:00 9 июля до 21:00 10 июля.

Температура воздуха в столице составит +24...+26 градусов, в Подмосковье – +22...+27 градусов. Относительная влажность воздуха – около 45%.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов анонсировал скорое завершение сезона шквалистых ветров в столице. По его словам, экстремальные явления в виде ливней и ветра не являются нормальными, но вполне распространены во второй половине мая, июне и июле в центральной части России.

