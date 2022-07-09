Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
Период действия предупреждений в Москве – с 10:00 субботы, 9 июля, до 22:00 воскресенья, 10 июля. По прогнозам синоптиков, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В Московской области предупреждения действуют с 09:00 9 июля до 21:00 10 июля.
По данным портала "Метеоновости", в субботу в столичном регионе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха в столице составит +24...+26 градусов, в Подмосковье – +22...+27 градусов. Относительная влажность воздуха – около 45%.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов анонсировал скорое завершение сезона шквалистых ветров в столице. По его словам, экстремальные явления в виде ливней и ветра не являются нормальными, но вполне распространены во второй половине мая, июне и июле в центральной части России.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 9 июля
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