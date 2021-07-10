В Москве выявили 5 694 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве за последние сутки подтвердили 5 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 610 пациентам. К системе искусственной вентиляции легких подключены 645 человек.

Также за последние 24 часа скончались 108 пациентов с диагностированным коронавирусом и сопутствующей пневмонией.

Лечение от коронавирусной инфекции завершили 7 035 пациентов. Всего COVID-19 переболели 1 221 766 человек.

В России за последние сутки выявили 25 082 новых случая коронавируса. Всего по стране с момента начала пандемии подтвердили 5 758 300 эпизодов заболевания.

