Роман Романенко поздравил юбиляров семейной жизни на юге Москвы

Фото: Москва 24/Иван Степанов

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко принял участие в мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности, которое прошло в столичном районе Чертаново. В ходе празднования он вручил памятные письма "За долгую совместную жизнь в браке" супружеским парам, прожившим вместе больше 50 лет.

"Ваш пример достоин восхищения! Пронести свою любовь через многие годы и различные испытания и остаться молодыми сердцем – дорогого стоит. <...> Вы собственным примером показываете внукам и правнукам, что самое главное в жизни – это любовь, семья и верность", – сказал он.

Особого внимания удостоились супруги Светлана Михайловна и Рудольф Алексеевич Трубниковы, которые состоят в браке вот уже 60 лет. Светлане 80 лет, она работала учителем музыки в школе, а Рудольфу 91 год, он по профессии – инженер-электрик. По их словам, они когда-то познакомились на спортивных сборах, с тех пор не расставались.

В мероприятии также участвовали родители из организации "Растем вместе". Их наградили за содействие в укреплении престижа семьи в обществе, а также сохранение нравственных ценностей и достойное воспитание детей.

Ранее общественники районов Чертаново Центральное и Чертаново Южное поддержали инициативу Романенко возмещать 50% затрат родителей двух и более детей на занятия юных спортсменов в секциях и их поездки на соревнования.

Депутат отметил, что многодетным семьям бывает финансово тяжело водить детей в спортивные секции, поскольку это требует не только ежемесячной оплаты занятий, но и трат на экипировку и инвентарь.

Он также напомнил, что в апреле президент подписал закон о налоговом вычете на занятия фитнесом, однако указал, что считает необходимым развивать и совершенствовать данный механизм в виде поддержки детского спорта.

