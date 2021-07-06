Общественники района Чертаново поддержали инициативу Романа Романенко

Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко обсудил с общественниками столичных районов Чертаново Центральное и Чертаново Южное свою инициативу возмещать 50% затрат родителей двух и более детей на занятия юных спортсменов в секциях и их поездки на соревнования.
Парламентарий напомнил, что в апреле президент подписал закон о налоговом вычете на занятия фитнесом, однако указал, что считает необходимым развивать и совершенствовать данный механизм в виде поддержки детского спорта.
"Для семей, где растут два и более ребенка, в современных условиях накладно водить детей в спортивные секции, ведь, помимо довольно высокой ежемесячной платы за занятия, есть еще расходы на экипировку и инвентарь. Мы должны помочь таким семьям, чтобы все дети имели равные возможности для занятий спортом", – сказал депутат.
Участники встречи инициативу поддержали.
Директор ДК "Гармония" Ирина Кураш рассказала, что в детстве много занималась спортом, а так как секции были бесплатными, выбирала и посещала занятия без родителей. Сейчас подобное сложно представить, так как для занятий требуются деньги.
"Если ребенок не один, на занятия спортом может уйти больше половины семейного бюджета. В нашем районе бесплатные секции, конечно, есть, но мест в них меньше, чем желающих. Герой России поднял важную проблему, его идея позволит приобщить к спорту сотни тысяч детей", – подчеркнула Кураш.
Депутат Совета депутатов МО Чертаново Центральное Сергей Жабин отметил, что поддерживает деятельность Романенко, а его подход к созданию условий для развития детского спорта считает верным.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести пособия на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей. Предполагаемый размер пособий в месяц не превысит пять тысяч рублей.
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