Соцработники в Москве выполнили все заявки, поступившие в период самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Социальные работники выполнили все заявки, поступившие в период самоизоляции на горячую линию комплекса социального развития по вопросам коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, после введения в столице режима повышенной готовности социальные службы оказывали услуги гражданам, находящимся в группе риска. Так, порядка 10 тысяч социальных помощников и 1,5 тысячи волонтеров осуществляли доставку продуктов, лекарств и технических средств реабилитации. Кроме того, соцработники помогали москвичам в оформлении социальных электронных сертификатов на продукты.

"Они (соцработники и волонтеры. – Прим. ред.) смогли обеспечить всем необходимым более 1,8 миллиона москвичей, находящихся в самоизоляции. 100 процентов заявок, поступивших на горячую линию, выполнены – это более 500 тысяч обращений", – привела данные Ракова.

Наибольшее количество заказов поступило на доставку продуктов и лекарств. Так, за период пандемии соцработники выполнили свыше 133,6 тысячи заявок на доставку продуктов и более 203 тысяч – на доставку лекарств.

Чаще всего помощь требовалась жителям ВАО – свыше 72 тысяч заявок. Из ЮАО поступило более 70 тысяч заявок, а из САО – свыше 66 тысяч.

Заявки на социальную помощь приходили как на горячую линию, так и в территориальные центры социального обслуживания. Всего с конца марта по 21 июня call-центр принял 1,3 миллиона звонков. Из них 65 процентов звонивших получили консультацию по интересующим вопросам, 29 процентов оставили заявки на помощь на дому. Еще четырем процентам звонивших помогли оформить больничный лист, а два процента обратились за психологической помощью.

Ранее сообщалось, что соцработники в столице выполнили почти 470 тысяч заявок о помощи за время пандемии COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

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31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность во время пандемии коронавируса. Выплаты от государства получат волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время пандемии нуждался в помощи.