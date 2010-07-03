"Борьба за каждый сантиметр правой руки". Врачи – об избитой девочке из Ингушетии

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Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось, медики продолжают бороться за спасение правой руки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Наметилась небольшая тенденция, но еще не устойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке. Однако диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти", – отмечают в институте.

Там подчеркнули, что сейчас "идет борьба за каждый сантиметр правой руки". Она изначально особенно беспокоила врачей. Пальцы правой кисти были черного цвета, плечо и предплечье холодные, пульс не определялся. Это было связано с длительным сдавливанием мягких тканей и сосудов тугими повязками. Кровоснабжение правой руки хотели восстановить оперативным путем, но это оказалось безуспешным.

4 июля в больницу Назрани попала семилетняя Аиша Ажигова с множеством ушибов и травм. 5 июля ее госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. У ребенка выявили старые переломы ребер, обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и нелеченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава.

Девочка росла в семье тети без оформления документов об опеке. Эта женщина стала главной подозреваемой, ее задержали по делу об избиении ребенка, а затем арестовали. Причастность к избиению племянницы она отрицает.

Возбуждено уголовное дело. Органы опеки хотят лишить семью девочки родительских прав.

Уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева рассказала, что к ней поступают сообщения и звонки об удочерении ребенка. В приоритете – семья из Ингушетии, чтобы можно было следить за состоянием Аиши, а также за тем, чтобы она находилась в хороших условиях.