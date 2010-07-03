Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым

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Состояние избитой в Ингушетии девочки по-прежнему остается тяжелым, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Как передает РИА Новости, региональный Минздрав отмечал, что девочка в стабильном состоянии без отрицательной динамики.

4 июля в больницу Назрани попала семилетняя Аиша Ажигова с множеством ушибов и травм. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Ребенок рос в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Эта женщина стала главной подозреваемой, ее задержали по делу об избиении ребенка, а затем арестовали. Причастность к избиению племянницы она отрицает.

Возбуждено уголовное дело. Органы опеки хотят лишить семью девочки родительских прав.

Уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева поделилась, что к ней постоянно поступают сообщения и звонки об удочерении ребенка. В приоритете будет семья из Ингушетии, чтобы в дальнейшем можно было следить за состоянием Аиши, а также за тем, чтобы она находилась в хороших условиях.