Российский альпинист поднимет Знамя Победы на Памир

Фото: ТАСС/Сергей Жуков

Российский альпинист Андрей Остапенко поднимет копию Знамени Победы на Пик Ленина на Памире. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что копию знамени альпинисту предоставит Музей Победы. Сам спортсмен рассказал, что хочет водрузить Знамя на Пике Ленина в честь подвига предков, которые сражались в Великой Отечественной войне.

Дата восхождения пока неизвестна. По словам Остапенко, он отправится покорять вершину в конце июля в этом году или в следующем. В мае он поднял на Эльбрус копию Знамени Победы, установленного над Рейхстагом.