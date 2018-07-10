Футболист Головин прокомментировал неудачные пенальти во время игры с Хорватией

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал неудачные пенальти во время матча со сборной Хорватии. Об этом сообщают "Известия".
"Понятно, что на этом турнире мы хорошо выступили, но есть досада. Мы были в шаге от полуфинала. Поэтому сейчас все расстроены. Слишком близка была эта цель. Но я считаю, что пенальти – это лотерея. Так что мы можем с достоинством смотреть в глаза всем", – цитирует его издание.
Головин также подержал Федора Смолова и Марио Фернандеса, которые не смогли пробить ворота противника в серии послематчевых пенальти. По словам полузащитника, "не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват".
Сборная Хорватии победила в матче чемпионата мира по футболу. Игра проходила на стадионе "Фишт" в Сочи и закончилась со счетом 2:2. У россиян отличились Денис Черышев и Марио Фернандес, а от хорватов забили Андрей Крамарич и Домагой Вида. По итогам серии пенальти хорваты выиграли со счетом 3:4.
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