В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За минувшие 24 часа выявлены 222 новых случая заражения инфекцией. Скончались от последствий коронавируса 14 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

Победить болезнь за последние сутки смогли 276 пациентов. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили более 2,5 миллиона человек.

Ранее жителям столицы предложили пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва" в период длинных июньских выходных.

В расширенную программу, которая направлена на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы и других, входит более 10 исследований. При этом перенесшие коронавирус имеют возможность пройти ряд дополнительных исследований.

