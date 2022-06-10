В России за сутки госпитализировали 1 419 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки госпитализировали 1 419 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 3,5% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах, снижение зафиксировано в 43 субъектах.

Всего выявлено 3 678 новых случаев коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 70 пациентов. Выздоровели между тем 4 332 человека.

С начала пандемии в России выявили 18 369 557 случаев COVID-19, выздоровели 17 786 254 пациента.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что более 500 миллионов человек по всему миру прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".

По его мнению, такие успехи можно считать колоссальными.

