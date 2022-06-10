В России за сутки госпитализировали 1 419 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за последние сутки госпитализировали 1 419 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 3,5% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах, снижение зафиксировано в 43 субъектах.
Всего выявлено 3 678 новых случаев коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 70 пациентов. Выздоровели между тем 4 332 человека.
С начала пандемии в России выявили 18 369 557 случаев COVID-19, выздоровели 17 786 254 пациента.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что более 500 миллионов человек по всему миру прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".
По его мнению, такие успехи можно считать колоссальными.
Пандемия коронавируса в России полностью не отступила – Мурашко
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: