Путешественникам подарят месяц связи за отдых в России

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"МегаФон" и тревел-платформа Booking.com подготовили акцию для тех, кто собирается путешествовать по России.
До конца года можно будет забронировать и оплатить отель в стране и получить скидку 100% на абонентскую плату за месяц на любом тарифном плане. В акции участвует свыше 64 тысяч российских отелей.
Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель. Ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца.
"Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону", – сообщил коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.
По его словам, это предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими.
"Миссия Booking.com – сделать так, чтобы каждый мог открывать мир. Благодаря этому партнерству, предоставляя дополнительный бонус – месяц связи в подарок, – мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России", – добавил региональный директор Booking.com Алексей Матушкин.
"МегаФон" и Booking.com заключили соглашение о партнерстве в декабре 2019 года, предложив абонентам "МегаФона" бесплатный роуминг в 130 странах мира. Предложением от партнеров воспользовались путешественники в 79 странах мира.
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