Три отделения "Почты России" будут работать круглосуточно 12 июня в Москве

Фото: Агентство "Москва"
Три отделения "Почты России" будут принимать клиентов круглосуточно 12 июня в столице. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает Агентство "Москва".
"Для клиентов будут открыты только круглосуточные отделения в Москве: 101000, улица Мясницкая, дом 26; 107241, улица Уральская, дом 1; 121099, Смоленская площадь, дом 13/21", – заявили представители "Почты России".
Отмечается, что накануне Дня России, 11 июня, отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час. "Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы", – обратили внимание в "Почте России".
Найти график работы или ближайшее доступное отделение можно на официальном сайте "Почты России", а также в приложении для телефонов.
Ранее стало известно, что городские парки приготовили онлайн-программу ко Дню России. На страницах парка "Фили" в соцсетях откроется виртуальная выставка фотохудожника Михаила Петрова. На ней представят снимки, сделанные в разных природных уголках России.
До этого ФТС опровергла информацию о задержке международных посылок. В таможне аэропорта Шереметьево отмечаются задержки в проверке паспортов заказчиков товаров.
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