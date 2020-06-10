Три отделения "Почты России" будут работать круглосуточно 12 июня в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Три отделения "Почты России" будут принимать клиентов круглосуточно 12 июня в столице. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает Агентство "Москва".

"Для клиентов будут открыты только круглосуточные отделения в Москве: 101000, улица Мясницкая, дом 26; 107241, улица Уральская, дом 1; 121099, Смоленская площадь, дом 13/21", – заявили представители "Почты России".

Отмечается, что накануне Дня России, 11 июня, отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час. "Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы", – обратили внимание в "Почте России".

Найти график работы или ближайшее доступное отделение можно на официальном сайте "Почты России", а также в приложении для телефонов.

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