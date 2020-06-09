ФТС опровергла информацию о задержке международных посылок

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Федеральная таможенная служба (ФТС) не зафиксировала сбоев в работе программного обеспечения, все международные отправления осуществляют в сроки, установленные Таможенным кодексом ЕАЭС, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"При этом задержки в таможенном оформлении МПО могут возникать и в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались инфраструктурно и технологически не готовы к новым условиям работы. Сбоев программных средств ФТС России не фиксируется", – говорится в сообщении
Отмечается, что на данный момент в Домодедовской таможне декларируемые объемы превышают заявленные ранее, при этом при круглосуточном режиме работы таможенного поста аэропорта (грузовой) пассажирские таможенные декларации для экспресс-грузов к оформлению не подаются. В таможне аэропорта Шереметьево отмечаются задержки в проверке паспортов заказчиков товаров.
В пресс-службе добавили, что иностранные товары, оформляемые экспресс-перевозчиками, по итогам первого квартала текущего года составляют только порядка 4% от всего трафика трансграничной интернет-торговли. Подчеркивается, что большинство физических лиц с проблемами не столкнулось.
Ранее сообщалось, что новые правила ФТС привели к задержкам посылок из других стран. Про задержки посылок сообщили представители крупнейших компаний по доставке. До этого поменялись требования к оформлению корреспонденции. В результате россиянам, ожидающим посылки, рекомендуется добавлять к сроку доставки минимум пять дней, предупреждают участники рынка.
Так, впервые о проблемах со сроками доставки стало известно в середине мая, когда у таможенников случился информационно-технический сбой.
Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок
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