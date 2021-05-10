В России выявили 8 465 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство «Москва»/Никеричев Андрей
За последние сутки в России подтвердили 8 465 новых случаев коронавируса в 82 регионах, при этом в 1 304 (15,4%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.
В столице выявлено 2 896 новых случаев COVID-19; в Санкт-Петербурге – 724; в Подмосковье – 649; в Ростовской области – 208; в Воронежской области – 135.
Всего в РФ зарегистрировано 4 888 727 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Еврейской автономной области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0%.
За весь период по стране умерли 113 647 человек. За последние сутки подтверждена 321 смерть.
Общее число выздоровевших от коронавируса за весь период пандемии достигло 4 502 906 человек. За прошедшие 24 часа победили болезнь 6 774 человека.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России удастся обеспечить в сентябре.
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